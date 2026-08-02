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Глава Саратовской области Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на регион

В результате атаки украинских дронов на Саратовскую область пострадали люди, есть также повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

В результате атаки украинских дронов на Саратовскую область пострадали люди, есть также повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

— В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие, — написал он в Telegram-канале.

Днем ранее автобус с 55 пассажирами также попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. При атаке погиб один человек, еще 12 получили ранения.

Кроме того, ранее минимум восемь человек пострадали в результате атаки украинской армии на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк.

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