Глава Саратовской области Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на регион

В результате атаки украинских дронов на Саратовскую область пострадали люди, есть также повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
— В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие, — написал он в Telegram-канале.
Днем ранее автобус с 55 пассажирами также попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. При атаке погиб один человек, еще 12 получили ранения.
Кроме того, ранее минимум восемь человек пострадали в результате атаки украинской армии на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк.