Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 38

Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в префектуре Кумамото. Они стали причиной разрушения домов в ряде районов, повреждения дорог и мостов. По последним данным, десятки человек получили травмы.