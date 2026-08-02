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Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 38

Количество погибших в результате подземных толчков магнитудой 7,1 в Японии возросло до 38, информирует префектура Кумамото.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате подземных толчков магнитудой 7,1 в Японии возросло до 38, информирует префектура Кумамото.

«Пострадали 3,4 тысячи домов, из них 181 полностью разрушен», — говорится в сообщении.

Кроме того, 1590 домохозяйств остаются без электроэнергии, 46,8 тысячи домохозяйств остались без воды. Ещё 8,7 тысячи домов остались без газа.

В 210 эвакуационных пунктах находятся более 9,2 тысячи человек.

Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в префектуре Кумамото. Они стали причиной разрушения домов в ряде районов, повреждения дорог и мостов. По последним данным, десятки человек получили травмы.