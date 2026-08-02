В Красноярском крае мотоциклист въехал в ограждение и погубил пассажира

В Козульском округе Красноярского края пассажир мотоцикла скончался после столкновения транспортного средства с дорожным барьером. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. По предварительным данным, смертельная авария произошла днем на 719-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Установлено, что 41-летний водитель мотоцикла Honda ехал со стороны Красноярска в направлении Ачинска. Мужчина не справился с управлением, в результате чего байк опрокинулся на проезжую часть и влетел в металлическое барьерное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний пассажир мотоцикла получил тяжелейшие травмы и скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водителя транспортного средства госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.