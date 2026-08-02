Число жертв землетрясения в Японии выросло до 38 человек

Ранее Life.ru писал, что сильное землетрясение произошло в районе итальянского Неаполя, где магнитуда подземных толчков достигла 4,7. Пострадал как минимум 21 человек, а власти были вынуждены временно остановить движение поездов, закрыть порт Поццуоли и организовать пункты помощи для жителей. После основного землетрясения регион пережил ещё один ощутимый афтершок магнитудой 3,8.