Пятеро мужчин исчезли в якутской тайге за неделю

В Якутии развернута масштабная поисковая операция: в период с 25 по 30 июля в трех разных улусах республики пропали пятеро мужчин. Новость сообщила пресс-служба Службы спасения Якутии в мессенджере МАХ.
Первое сообщение о ЧП поступило в ночь на 26 июля. Сотрудник администрации Аканинского наслега Нюрбинского улуса заявил о пропаже тракториста 1978 года рождения. Мужчина выехал на тракторе из села Чкалов в село Акана, однако перепутал дорогу и развернулся обратно в Чкалов. Поиски начались еще вечером 25 июля. Транспортное средство обнаружили в 1,5 километра от села, в местности Бөрө Бааһыната, однако сам водитель найден не был. В настоящее время его разыскивают трое профессиональных спасателей, а также сотрудники полиции и местные жители.
Второе заявление поступило 27 июля в дежурную часть МВД по Усть-Майскому району — пропал мужчина 1950 года рождения. По имеющимся данным, еще 3 июня пенсионер выехал на труднодоступный участок Джабатма для временного проживания и отдыха. Связи с ним нет с момента отъезда. Служба спасения взяла это происшествие на контроль.
Третий случай зафиксирован 30 июля в Кобяйском улусе. Вечером 27 июля трое мужчин 1985, 1986 и 1999 годов рождения отправились на моторной лодке против течения реки Тумара от села Сегян-Кюель. Они везли провизию застрявшим автомобилям АО «Прогноз», которые находились примерно в 15 километрах. Утром 29 июля спутники заметили, что самый молодой участник похода 1999 года рождения исчез.
Двое остальных искали его до вечера, но безуспешно, после чего вернулись в село и сообщили о случившемся матери пропавшего. Затем они выехали к месту стоянки на автомобиле «Урал». Это происшествие также находится под контролем спасательных служб.
Ранее мы писали: Тысячи человек эвакуировались из своих домов в штате Вашингтон из-за лесных пожаров.
Читайте также: В Приморском крае частично обрушился мост через реку Шкотовка.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!