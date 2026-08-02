Пятеро мужчин исчезли в якутской тайге за неделю

Первое сообщение о ЧП поступило в ночь на 26 июля. Сотрудник администрации Аканинского наслега Нюрбинского улуса заявил о пропаже тракториста 1978 года рождения. Мужчина выехал на тракторе из села Чкалов в село Акана, однако перепутал дорогу и развернулся обратно в Чкалов. Поиски начались еще вечером 25 июля. Транспортное средство обнаружили в 1,5 километра от села, в местности Бөрө Бааһыната, однако сам водитель найден не был. В настоящее время его разыскивают трое профессиональных спасателей, а также сотрудники полиции и местные жители.