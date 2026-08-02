CNN сообщила о высшем уровне эвакуации в штате Вашингтон из-за лесного пожара

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Власти американского штата Вашингтон объявили третий, высший уровень эвакуации для жителей нескольких районов в округе Спокан из-за вспыхнувшего там лесного пожара, сообщает телекомпания CNN.
По ее сведениям, из-за пожара, получившего название Old Trails Fire, местные власти призвали жителей покинуть затронутые стихией области «немедленно в связи с опасными для жизни условиями». Пожар уже охватил 2,3 тыс. акров (930 гектаров), он стремительно распространяется.
Всего в штате, находящемся к северу от пожароопасной Калифорнии, зарегистрировано 12 крупных лесных пожаров общей площадью почти 81 тыс. гектаров. Власти штата дополнительно привлекли 110 бойцов Национальной гвардии для борьбы со стихией.
По данным специализированного портала poweroutage.us, на фоне стихии без света в штате Вашингтон остаются свыше 52 тыс. потребителей.