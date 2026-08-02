CNN сообщила о высшем уровне эвакуации в штате Вашингтон из-за лесного пожара

По ее сведениям, из-за пожара, получившего название Old Trails Fire, местные власти призвали жителей покинуть затронутые стихией области «немедленно в связи с опасными для жизни условиями». Пожар уже охватил 2,3 тыс. акров (930 гектаров), он стремительно распространяется.