Новые зацепки: что скрывают все участники дела убитых в Тае брата и сестры

«Скорее всего, это за что-то мстили. Может быть, за какие-то деяния, может быть, они кому-то были должны деньги или, наоборот, должны были им, и, чтобы не возвращать, решили с ними расправиться. История очень запутанная. Правоохранительным органам Таиланда, чтобы пролить свет на всю эту историю, нужно будет выяснить, чем занимались эти ребята, на что жили, установить их круг общения», — сказал эксперт. Он также не исключил, что погибших мог заказать кто-то из их ближайшего окружения, решивший чужими руками решить свои проблемы. «Не исключаю, что кто-то из соотечественников заказал Диану и Романа этим бандитам, которые уже имели судимости определённого рода, не брезговали ничем», — добавил криминалист.