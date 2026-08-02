Новые зацепки: что скрывают все участники дела убитых в Тае брата и сестры

Убийство двух юных россиян в Паттайе обрастает новыми леденящими душу деталями. Зачем бандиты с криминальным прошлым установили следящее устройство на старенький арендованный байк, прежде чем зверски расправиться с братом и сестрой? Почему официальная версия ограбления трещит по швам, а мать погибших отказывается идти на опознание? В эксклюзивном расследовании aif.ru эксперты объяснили, кому могли перейти дорогу Диана и Роман.
Трекер, байк и две могилы: почему версия ограбления рассыпается на глазах.
22-летнюю Диану и 17-летнего Романа, пропавших в Паттайе 26 июля, нашли погибшими. С ними жестоко расправились местные жители с криминальным прошлым. Убийцы заявили полиции, что хотели ограбить россиян и завладеть их мотоциклом, поэтому пошли на крайние меры. Однако эта версия вызывает такое количество вопросов, что даже тайские правоохранители, принявшие ее к сведению, продолжают копать глубже.
В эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил, почему версия ограбления не выдерживает никакой критики.
«Мотив ограбления, убийства из-за байка меня очень удивил. Они этот мотоцикл разобрали, закопали, поэтому одно с другим никак не вяжется, не вписывается в эту версию. Убийство было по другой причине», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что спонтанным это преступление также считать нельзя. Слишком продуманными и хладнокровными были действия преступников. «Спонтанным это убийство тоже нельзя назвать. Это не маньяки, не сумасшедшие. Думаю, за девушкой и подростком была целенаправленная охота. Их искали или вылавливали, или выманили на встречу и расправились», — отметил Игнатов.
Его точку зрения полностью разделяет и волонтер, автор блога о жизни в Паттайе Светлана Шерстобоева. В эксклюзивном комментарии aif.ru она указала на ключевую улику, которая обрушивает официальную легенду преступников.
«Версия об ограблении с целью завладения байком совершенно несостоятельна. Очевидно, Пхонг не желает раскрывать истинные причины расправы над двумя беззащитными детьми — девушкой и подростком. Ситуативное ограбление на дороге никак не объясняет наличие трекера, а этот факт официально подтверждён полицией. Устанавливать устройство для слежения на старый арендный байк, чтобы завладеть им, а потом разобрать и захоронить в двух могилах — идея так себе, не выдерживает никакой критики. Думаю, что это заказ какой-то, непонятно зачем и как. С этим уже разберется полиция», — отметила собеседница издания.
Кровавый долг: кому перешли дорогу россияне.
Если не байк, то что стало истинным мотивом зверской расправы? Михаил Игнатов выдвинул версию, которая проливает свет на темную сторону жизни в Паттайе. По его мнению, мотивом убийства стала месть, замешанная на денежных интересах.
«Скорее всего, это за что-то мстили. Может быть, за какие-то деяния, может быть, они кому-то были должны деньги или, наоборот, должны были им, и, чтобы не возвращать, решили с ними расправиться. История очень запутанная. Правоохранительным органам Таиланда, чтобы пролить свет на всю эту историю, нужно будет выяснить, чем занимались эти ребята, на что жили, установить их круг общения», — сказал эксперт. Он также не исключил, что погибших мог заказать кто-то из их ближайшего окружения, решивший чужими руками решить свои проблемы. «Не исключаю, что кто-то из соотечественников заказал Диану и Романа этим бандитам, которые уже имели судимости определённого рода, не брезговали ничем», — добавил криминалист.
Эта версия находит подтверждение и в информации, просочившейся в тайские источники. После того, как преступников задержала полиция, стало известно, что подозреваемый в убийстве россиян Пхонг собирал долги и выполнял грязные задания для влиятельных людей. Шерстобоева уверена, что это окончательно доказывает несостоятельность версии об убийстве ради старого байка. Речь идет о хладнокровном заказном преступлении, где молодым людям вынесли смертный приговор за, возможно, некие теневые дела.
Молчание матери и гнев тайцев: развязка трагедии.
Пока следствие распутывает клубок криминальных связей, вокруг погибших разворачивается не менее тяжелая драма. Как сообщила Светлана Шерстобоева, мать погибших Дианы и Романа 1 августа вопреки ожиданиям не явилась на опознание в морг.
«Зарину ждали сегодня на опознание. Она не пришла. Есть обязательная процедура. Детей сначала должны опознать ближайшие родственники. Потом отправить на судмедэкспертизу в Бангкок. Матери детей надо как-то собраться и пройти этот путь, чтобы наказать виновных», — рассказала она.
Позже Светлана Шерстобоева сообщила, что в полицию Хуа Яй приехал некий представитель семьи по имени Константин, который не участвовал в поисках, но прибыл в Паттайю, чтобы поддержать Зарину. По ее словам, пока неизвестно, достаточно ли у него полномочий для проведения всех необходимых процедур.
«Объяснить поведение Зарины я не могу. Если она не выполнит то, что должна, не дай бог, придется хоронить в братской могиле, как безродных», — добавила Шерстобоева.
Тем временем преступление вызвало колоссальный резонанс среди местного населения. Жители района Хуай-Яй 1 августа собрались у полицейского участка и, когда убийц вели к машине для отправки в суд, попытались прорваться к ним, выкрикивая требования смертной казни. Согласно местному законодательству, за убийство россиян и граждан Таиланда в качестве высшей меры действительно предусмотрена смертная казнь. Остается надеяться, что тайское правосудие доведет дело до конца, и убийцы понесут заслуженное наказание.