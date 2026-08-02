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В Приморье обрушился мост через реку Шкотовка

Мост через реку Шкотовка обрушился в Приморье.

Источник: Аргументы и факты

Сооружение расположено на автомобильной дороге, ведущей к селу Новороссия в Шкотовском округе. После происшествия движение по этому участку было полностью перекрыто.

На месте работают профильные службы, а прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит установить причины обрушения и оценить соблюдение требований при эксплуатации объекта.

В ходе надзорных мероприятий также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечавших за техническое состояние и содержание моста. По итогам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при обрушении пирса на пляже в Приморском крае. Среди пострадавших трое детей.