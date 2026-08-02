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Два человека погибли при атаке дронов на Саратовскую область

В Саратовской области в результате атаки беспилотников погибли два человека.

В Саратовской области в результате атаки беспилотников погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Других подробностей Бусаргин не привел. На месте работают экстренные службы.

2 августа Саратовская область подверглась атаке БПЛА. Губернатор сообщал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе и пострадавших.

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