Последняя улыбка убийцы: раскрыты жуткие детали убийства россиянки в Сербии

«Тут сработала установка “ты или моя, или ничья”, “или ты мне принадлежать будешь, или никому не будешь”. У таких людей отношение к девушке собственническое: если не хочешь быть со мной, значит, тебя вообще не будет. Они расстались, поэтому этот бывший расправился с ней очень жестко, цинично», — сказал эксперт.