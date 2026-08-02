Последняя улыбка убийцы: раскрыты жуткие детали убийства россиянки в Сербии

Убитую в сербском Белграде 27-летнюю россиянку Людмилу привезут в РФ для кремации. Семья девушки до сих пор не верит в произошедшее.
Знакомые убитой и криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивной беседе с aif.ru указали на важные детали жуткого преступления.
Пошла в бар и пропала.
Людмила приехала в Белград 23 июля. Спустя два дня она пропала. В тот вечер, по словам знакомых, девушка собиралась пойти в клуб, чтобы отдохнуть.
Поиски длились несколько дней. К сожалению, живой россиянку найти не удалось. 30 июля тело девушки нашли в чемодане в одном из каналов в районе Падинска-Скела в Белграде.
Тогда же стало известно о задержании подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Турции. Мужчину задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. В местном МВД уточнили, что расправа над россиянкой произошла утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча.
Подозреваемый — бывший молодой человек.
В окружении убитой отметили, что задержанным оказался ее бывший молодой человек. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов, в этой ситуации речь идет об убийстве из ревности.
«Тут сработала установка “ты или моя, или ничья”, “или ты мне принадлежать будешь, или никому не будешь”. У таких людей отношение к девушке собственническое: если не хочешь быть со мной, значит, тебя вообще не будет. Они расстались, поэтому этот бывший расправился с ней очень жестко, цинично», — сказал эксперт.
Криминалист объяснил, почему подозреваемый расчленил тело убитой.
«Чтобы подчеркнуть свою ненависть к ней, он решил её ещё и расчленить. Тут еще сработало его желание скрыть преступление, потому что он решил упаковать останки в чемодан, чтобы вынести, не вызывая подозрений у соседей», — уточнил Игнатов.
Последние часы жизни и пророческий статус.
После инцидента были опубликованы последние кадры с Людмилой. Согласно записи, девушка зашла в здание в 5:30 утра 26 июля. В этом момент она держала подозреваемого за руку.
Утром следующего дня из здания вышел только ее спутник, с собой он вывез чемодан.
Незадолго до трагедии Людмила опубликовала на своей странице в социальных сетях статус, который теперь пользователи сети называют пророческим.
«Чем меньше улыбаешься, тем целее зубы», — написала она.
Транспортировка тела и прощание.
«Тело заберем в понедельник, 3 августа, и будем кремировать здесь. Похороны и поминки будут проходит в Пушкине», — рассказала знакомая убитой.
Родственники собирают 8 тысяч евро (примерно 729 тысяч рублей) на перевозку тела погибшей в Россию.
«Она была добрым, светлым и отзывчивым человеком. Человеком, который всегда приходил на помощь другим. Для всех, кто ее знал, это невосполнимая потеря», — добавила Дарья.
Нелепая и жестокая смерть.
Туристическая поездка в Белград для россиянки Людмилы закончилась трагедией. Девушка пропала без вести, а на днях полиция обнаружила чемодан с ее расчлененными останками.
Это трагедия, которая потрясла всех, кто знал Людмилу. Семья и друзья девушки надеются, что обидчик понесет заслуженное наказание.