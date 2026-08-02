Два человека погибли два БПЛА при налете БПЛА

В Саратове из-за атаки БПЛА погибли два человека, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Ранее губернатор писал, что из-за налета беспилотников в Саратове и Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура. Других деталей о последствиях атаки глава региона не раскрыл.
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