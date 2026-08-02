Два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область

В результате беспилотной атаки на Саратовскую область погибли два человека. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Помимо этого, из-за налета беспилотников в Саратове и Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура.
— В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь, — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
1 августа автобус с 55 пассажирами также попал под удар украинской армии в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения.
31 июля минимум восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк.