Полиция обеспечивает безопасность у обрушившегося моста в Приморье

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по разрушенному мосту в Шкотовском округе. Частичное обрушение конструкции произошло на дороге к селу Новороссия из-за резкого подъема воды в реке Шкотовка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Инспекторы ГАИ полностью прекратили движение по аварийному мосту. С обеих сторон участка установили ограждения и временные дорожные знаки, запрещающие проезд. Транспортная доступность села Новороссия сохранена: водителям предлагают объездной путь через село Новая Москва. Его протяженность составляет около 10 километров. Сейчас полиция готовит временный альтернативный объезд разрушенного моста на период ремонтных работ.
Из-за сильных ливней и паводков Госавтоинспекция региона перешла на усиленный вариант несения службы. В ряде муниципалитетов зафиксированы переливы через проезжую часть.
«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
В случае затруднений инспекторы ДПС готовы помочь автомобилистам с вызовом эвакуатора или технической службы.