Полиция обеспечивает безопасность у обрушившегося моста в Приморье

Инспекторы ГАИ полностью прекратили движение по аварийному мосту. С обеих сторон участка установили ограждения и временные дорожные знаки, запрещающие проезд. Транспортная доступность села Новороссия сохранена: водителям предлагают объездной путь через село Новая Москва. Его протяженность составляет около 10 километров. Сейчас полиция готовит временный альтернативный объезд разрушенного моста на период ремонтных работ.