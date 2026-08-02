Президент европейской страны получила травмы в ДТП

Авария произошла на обратном пути из Хорватии, где глава государства проводила отпуск. В Кастелецком тоннеле пострадал кортеж, двигавшийся в сопровождении двух полицейских машин.
Пирц-Мусар получила незначительные травмы и провела ночь в больнице города Изола под наблюдением врачей. Серьезные повреждения также получил еще один человек, которого госпитализировали. Сейчас Пирц-Мусар находится на домашнем лечении и чувствует себя хорошо.
После происшествия тоннель, соединяющий столицу страны Любляну с портовым городом Копер, был перекрыт.