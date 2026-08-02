Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент европейской страны получила травмы в ДТП

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП, сообщает телеканал RTV Slo.

Источник: Новости Mail

Авария произошла на обратном пути из Хорватии, где глава государства проводила отпуск. В Кастелецком тоннеле пострадал кортеж, двигавшийся в сопровождении двух полицейских машин.

Пирц-Мусар получила незначительные травмы и провела ночь в больнице города Изола под наблюдением врачей. Серьезные повреждения также получил еще один человек, которого госпитализировали. Сейчас Пирц-Мусар находится на домашнем лечении и чувствует себя хорошо.

После происшествия тоннель, соединяющий столицу страны Любляну с портовым городом Копер, был перекрыт.