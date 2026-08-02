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В ночь на 2 августа Ростовскую область атаковали полторы сотни БПЛА

В донском регионе из-за обломков беспилотников загорелась крыша элеватора.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 2 августа Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО сбили полторы сотни вражеских дронов в городе Каменске-Шахтинском и семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском.

По информации главы региона, в Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пожар потушили, пострадавших нет.

В настоящее время беспилотная опасность в донском регионе сохраняется. Власти просят людей быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

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