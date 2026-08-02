Сегодня за ночь над Ростовской областью сбили около 150 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили почти 150 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Атаке подверглись город Каменск-Шахтинский и семь районов: Чертковский, Тарасовский, Миллеровский, Морозовский, Каменский, Шолоховский и Азовский. В Миллеровском районе при падении обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Слюсарь также предупредил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется. Накануне в соседней Саратовской области из-за атаки дронов погибли два человека.
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