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Прокуратура потребует ужесточить условный приговор и штраф Лерчек

Прокуратура решила обжаловать приговор блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек). Гособвинение считает назначенное наказание слишком мягким и намерено добиваться его ужесточения в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Источник: Life.ru

«Гособвинение будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», — приводит комментарий источника ТАСС.

Суд назначил Валерии Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, в течение трёх лет ей запретили продвигать свой бренд в интернете.

Суд признал блогера виновной в проведении валютных операций с использованием поддельных документов. Сама Чекалина вину не признала. Во время рассмотрения дела прокуратура просила назначить ей шесть лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
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