Красноярские спасатели по телефону вывели женщину из леса

Когда туристка поняла, что заблудилась, сразу же позвонила по номеру 112. Диспетчер службы соединил ее с сотрудниками Красноярского поисково-спасательного отряда. Специалисты начали выяснять детали: где находится женщина, что видит вокруг и какие объекты есть поблизости. В итоге они смогли дистанционно вывести туристку к своему автомобилю.