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Силы ПВО уничтожили за ночь 635 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 635 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 635 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В Telegram-канале оборонного ведомства отчитались о ликвидации беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

В этот же день стало известно, что в результате беспилотной атаки на Саратовскую область погибли два человека. Также из-за налета БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура.

Теплоход «Янина», перевозивший гражданские грузы, затонул после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа были спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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