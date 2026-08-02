Силы ПВО уничтожили за ночь 635 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 635 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
В Telegram-канале оборонного ведомства отчитались о ликвидации беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
В этот же день стало известно, что в результате беспилотной атаки на Саратовскую область погибли два человека. Также из-за налета БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура.
Теплоход «Янина», перевозивший гражданские грузы, затонул после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа были спасены. Их состояние оценивается как удовлетворительное.