Почти 150 беспилотников сбили за ночь над Ростовской областью

Воздушные цели были ликвидированы над Каменском-Шахтинским, а также Чертковским, Тарасовским, Миллеровским, Морозовским, Каменским, Шолоховским и Азовским районами.
«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и ещё семи районах области», — сообщил Слюсарь.
Несмотря на работу средств ПВО, избежать последствий на земле не удалось. В Миллеровском районе после падения обломков беспилотника загорелся кабель на крыше элеватора. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
Губернатор также предупредил, что режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Жителей призвали не находиться на открытой местности, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.
Ранее Life.ru писал, что Саратовская область также подверглась атаке беспилотников ВСУ ночью 2 августа. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара погибли два человека. Власти региона выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что им окажут всю необходимую помощь.
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