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Почти 150 беспилотников сбили за ночь над Ростовской областью

Ростовская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. По словам губернатора Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили почти полторы сотни украинских БПЛА.

Источник: Life.ru

Воздушные цели были ликвидированы над Каменском-Шахтинским, а также Чертковским, Тарасовским, Миллеровским, Морозовским, Каменским, Шолоховским и Азовским районами.

«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и ещё семи районах области», — сообщил Слюсарь.

Несмотря на работу средств ПВО, избежать последствий на земле не удалось. В Миллеровском районе после падения обломков беспилотника загорелся кабель на крыше элеватора. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Губернатор также предупредил, что режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Жителей призвали не находиться на открытой местности, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

Ранее Life.ru писал, что Саратовская область также подверглась атаке беспилотников ВСУ ночью 2 августа. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара погибли два человека. Власти региона выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что им окажут всю необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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