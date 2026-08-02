Над Ростовской областью сбито около 150 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили над регионом почти 150 беспилотников. По его словам, налету подвергся город Каменск-Шахтинский и еще семь районов региона.
В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на крышу элеватора — сооружения для хранения зерна. Загорелся кабель. В настоящий момент возгорание ликвидировано, уточнил глава региона.
Как уточнил Юрий Слюсарь, угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется.
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Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше