Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью сбито около 150 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили над регионом почти 150 беспилотников. По его словам, налету подвергся город Каменск-Шахтинский и еще семь районов региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили над регионом почти 150 беспилотников. По его словам, налету подвергся город Каменск-Шахтинский и еще семь районов региона.

В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на крышу элеватора — сооружения для хранения зерна. Загорелся кабель. В настоящий момент возгорание ликвидировано, уточнил глава региона.

Как уточнил Юрий Слюсарь, угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше