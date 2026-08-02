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Под ударом элеваторы: В Ростовской области ночью 2 августа сбито 150 БПЛА

В Ростовской области ночью 2 августа системой ПВО отражен массированный налет беспилотной авиации противника. Удару БПЛА подверглись Каменск-Шахтинский и семь районов области.

Источник: Российская газета

В Ростовской области ночью 2 августа системой ПВО отражен массированный налет беспилотной авиации противника. Удару БПЛА подверглись Каменск-Шахтинский и семь районов области.

Как сообщил глава регионов Юрий Слюсарь, зенитчики отразили налет БПЛА. Летательные аппараты сбиты в Азовском, Шолоховском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Морозовском и Каменском районах.

От фрагментов сбитого БПЛА в Миллеровском районе произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пожарные потушили небольшой пожар. Пострадавших нет.

Всего системами ПВО над регионами России, которые находятся за пределами зоны СВО, перехвачено 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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