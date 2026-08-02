В Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность» утром 2 августа

Режим «Беспилотная опасность» введён в Прикамье утром 2 августа, сообщил Минтербез Пермского края в 9:24.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер телефона для вызова экстренных служб — «112».
Утром режим "Беспилотная опасность был введён в Удмуртии и Мордовии. Такой же режим ввели на территории республики Татарстан.
Ранее в Пермском крае режим «Беспилотная опасность» вводили 31 июля 2026 года. За 29 июля в небе над Прикамьем уничтожили 23 БПЛА, а 30 июля — 30.
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