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Средства ПВО за ночь сбили 635 беспилотников ВСУ над регионами России

Ночью 2 августа российские средства противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак украинских беспилотников за последнее время. Как сообщили в Минобороны РФ, всего были перехвачены и уничтожены 635 украинских БПЛА самолётного типа.

Источник: Life.ru

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что атака охватила сразу несколько регионов страны, а также морские акватории. По данным МО, воздушные цели ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Дополнительные сведения о последствиях на земле и возможных разрушениях в сообщении Минобороны не приводятся.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время ночной атаки беспилотников ВСУ в регионе погибли два человека. По его словам, семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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