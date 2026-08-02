Средства ПВО за ночь сбили 635 беспилотников ВСУ над регионами России

В ведомстве уточнили, что атака охватила сразу несколько регионов страны, а также морские акватории. По данным МО, воздушные цели ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей.