Защита обжалует арест хулигана, напавшего на ученого РАН Зезина

Защита обжалует решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга об аресте 39-летнего бизнесмена Аркадия Вагнера, обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» в связи с нападением на ученого РАН Никиту Зезина.
Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Алексей Стадников.
— Конечно, будем обжаловать. Апелляционная жалоба будет подана 3 августа, — резюмировал Алексей Стадников.
13 июля в поселке Исток Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин увидели на опытных полях Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра пятерых детей на трех квадроциклах.
После этого между учеными и отцами двух мальчиков — Александром Реверуком и Аркадием Вагнером случилась потасовка. Спустя девять дней Никита Зезин умер в больнице на 68-м году жизни.
Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Напомним, что Александра Реверука также взяли под стражу.