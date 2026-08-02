Суд обязал дроппера из Брянска вернуть челябинке почти 2,3 млн рублей

Прокуратура помогла жительнице Челябинска добиться возврата крупной суммы, которую женщина перевела мошеннику из Брянска. Подробности рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Ранее с потерпевшей связались неизвестные и вынудили ее перевести на сторонний счет почти 2,3 миллиона рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Брянска.
Прокурор в интересах челябинки обратился в суд Брянска с иском к дропперу о взыскании денег. Суд, изучив материалы дела, обязал ответчика вернуть крупную сумму.
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