Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал дроппера из Брянска вернуть челябинке почти 2,3 млн рублей

Женщина перевела крупную сумму, находясь под влиянием мошенников.

Источник: 1obl.ru

Прокуратура помогла жительнице Челябинска добиться возврата крупной суммы, которую женщина перевела мошеннику из Брянска. Подробности рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Ранее с потерпевшей связались неизвестные и вынудили ее перевести на сторонний счет почти 2,3 миллиона рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Брянска.

Прокурор в интересах челябинки обратился в суд Брянска с иском к дропперу о взыскании денег. Суд, изучив материалы дела, обязал ответчика вернуть крупную сумму.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше