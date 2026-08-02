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В Пермском крае объявлен режим «Ковёр» утром 2 августа

Ранее был введён режим «Беспилотная опасность».

Режим «Ковёр» объявлен на территории Пермского края 2 августа 2026 года в 9:47. Радиус действия — 100 км, сообщило ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Также режим «Ковёр» введён в Оренбурге.

В Пермском крае в 9:24 сообщили о введении режима «Беспилотная опасность». Аналогичный режим был объявлен в 10:00 соседней Свердловской области, сообщило областное ГУ МЧС РФ.

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