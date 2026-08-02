Украина сегодня ночью запустила по России 635 БПЛА: какие регионы были под атакой

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями. Всего — 13 регионов и две акватории.
В ночь на 2 августа силы ПВО уничтожили почти 150 беспилотников над Ростовской областью. В Саратовской области в результате атаки БПЛА погибли два человека.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше