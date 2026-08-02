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Украина сегодня ночью запустила по России 635 БПЛА: какие регионы были под атакой

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа.

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями. Всего — 13 регионов и две акватории.

В ночь на 2 августа силы ПВО уничтожили почти 150 беспилотников над Ростовской областью. В Саратовской области в результате атаки БПЛА погибли два человека.

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