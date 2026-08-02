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Пожар произошел из-за атаки ВСУ на склад Wildberries в Самарской области

В результате атаки ВСУ на логистический объект Wildberries в Самарской области произошел пожар. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба компании RWB.

В результате атаки ВСУ на логистический объект Wildberries в Самарской области произошел пожар. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба компании RWB.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

— Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, — передает Telegram-канал компании.

31 июля возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. В RWB также уточнили, что логистические процессы были оперативно перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие объекты компании.

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