Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны отчиталось об уничтожении силами ПВО 635 дронов ВСУ за ночь

Средства ПВО России за ночь уничтожили 635 беспилотников ВСУ над 16 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Средства ПВО России за ночь уничтожили 635 беспилотников ВСУ над 16 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше