ВСУ атаковали еще один склад в российском городе

В Самарской области беспилотники атаковали складской комплекс. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.
Данных о разрушениях пока нет. Сообщается, что после удара дрона логистический центр загорелся.
Накануне массированным атакам БПЛА подверглись и другие регионы. В Саратовской области погибли два человека. Над Ростовской областью за ночь сбили почти 150 дронов. Всего силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами.
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