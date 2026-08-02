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ВСУ атаковали еще один склад в российском городе

В Самарской области беспилотники атаковали складской комплекс.

В Самарской области беспилотники атаковали складской комплекс. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.

Данных о разрушениях пока нет. Сообщается, что после удара дрона логистический центр загорелся.

Накануне массированным атакам БПЛА подверглись и другие регионы. В Саратовской области погибли два человека. Над Ростовской областью за ночь сбили почти 150 дронов. Всего силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами.

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