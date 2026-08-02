Склад Wildberries горит после атаки БПЛА под Самарой, идет тушение огня

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким отметила отсутствие логики и здравого смысла в атаках украинской армии по складам Wildberries. Она обратила внимание на то, что киевский режим сам сделал публичные заявления о том, что удары на объекты компании направлены против обычных россиян.