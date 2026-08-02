Склад Wildberries горит после атаки БПЛА под Самарой, идет тушение огня

В Самарской области на логистическом объекте компании Wildberries произошло возгорание в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На месте оперативно работают пожарные расчеты. Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в пресс-службе компании.
По данным пресс-службы компании, предварительно обошлось без пострадавших. Инцидент не отразился на работе сервиса. Логистические цепочки уже перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов бесперебойно ведутся на других площадках.
Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким отметила отсутствие логики и здравого смысла в атаках украинской армии по складам Wildberries. Она обратила внимание на то, что киевский режим сам сделал публичные заявления о том, что удары на объекты компании направлены против обычных россиян.