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В Самарской области загорелся объект Wildberries из-за атаки ВСУ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries в Самарской области из-за атаки, предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании.

Источник: РИА Новости

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками склад Wildberries в Самарской области.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В пресс-службе уточнили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

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