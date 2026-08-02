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Склад Wildberries в Самарской области подвергся атаке БПЛА

В Самарской области совершён налёт на объект крупного маркетплейса. Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что ВСУ средствами БПЛА атаковали склад Wildberries.

Источник: Life.ru

На данный момент сведения о наличии пострадавших находятся процессе уточнения. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Глава области выступил с жёстким предупреждением к гражданам.

«Не помогайте врагу! Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО», — написал он в телеграм-канале.

В субъекте сохраняется режим опасности, связанный с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Местным жителям настоятельно рекомендуется сохранять бдительность.

В случае возникновения экстренных ситуаций граждане должны незамедлительно обращаться по номеру 112. Власти продолжают мониторинг обстановки.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. В ведомстве заявили, что на этих объектах хранятся гражданские товары, включая предметы первой необходимости.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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