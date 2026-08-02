Жителю Красноярского края грозит до пяти лет колонии за кражу жеребца

В Красноярском крае полицейские раскрыли кражу жеребца и вернули его владельцу. Как рассказали в региональном МВД, в начале июля в дежурную часть обратился житель села Светлолобово с заявлением о пропаже животного — мужчина держал коня на привязи возле своей усадьбы.