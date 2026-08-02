После атаки ВСУ на склад Wildberries в Самарской области начался пожар

Впервые ВС Украины ударили по складам Wildberries 18 июля — в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. С тех пор из-за продолжающихся атак из строя выведено не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей.