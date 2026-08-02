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В Самарской области из-за атаки загорелся склад Wildberries

На склад Wildberries в Самарской области была совершена атака, в результате которой возникло возгорание. В пресс-службе RWB сообщили, что по предварительным данным пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что логистические цепочки перестроены; прием поставок и отгрузка заказов теперь осуществляются на других объектаах.

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