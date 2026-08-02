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В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения утром 2 августа

Ранее в регионе был объявлен режим «Ковёр».

Росавиация сообщила о введении введены временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, режим «Беспилотная опасность» был введён в Прикамье утром 2 августа. Об этом в 9:24 сообщил Минтербез Пермского края. Режим «Ковёр» был объявлен на территории Пермского края 2 августа 2026 года в 9:47, уведомило МЧС. Радиус действия — 100 км.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в 10:00 в соседней свердловской области. Утром режим "Беспилотная опасность был введён в Удмуртии, Мордовии и Татарстане.

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