В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения утром 2 августа

Росавиация сообщила о введении введены временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, режим «Беспилотная опасность» был введён в Прикамье утром 2 августа. Об этом в 9:24 сообщил Минтербез Пермского края. Режим «Ковёр» был объявлен на территории Пермского края 2 августа 2026 года в 9:47, уведомило МЧС. Радиус действия — 100 км.
Режим «Беспилотная опасность» ввели в 10:00 в соседней свердловской области. Утром режим "Беспилотная опасность был введён в Удмуртии, Мордовии и Татарстане.
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