ДТП с большегрузом на три часа парализовало движение на челябинской трассе М-5

Инцидент произошел накануне, 1 августа. Около 19:50 на 1636+500 км трассы М-5 «Урал», в районе Катав-Ивановска водитель большегрузного автомобиля Shacman, который ехал в сторону Уфы, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением. От удара машину развернуло, полуприцеп полностью заблокировал движение по трассе.