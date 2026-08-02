Прокуратура контролирует последствия атаки БПЛА на склад Wildberries под Самарой

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотников на склад Wildberries в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области организована горячая линия:
Склад Wildberries был атакован беспилотниками утром 2 августа. Вспыхнул пожар, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.
По данным пресс-службы Wildberries, логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов ведутся на других объектах.
В Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Небо закрыто для полетов. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. Телефон экстренных служб: 112.