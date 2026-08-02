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Прокуратура контролирует последствия атаки БПЛА на склад Wildberries под Самарой

Прокуратура взяла на контроль соблюдение права граждан в связи с атакой БПЛА на склад в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотников на склад Wildberries в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области организована горячая линия: 8 (846) 340−61−78».

Склад Wildberries был атакован беспилотниками утром 2 августа. Вспыхнул пожар, сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.

По данным пресс-службы Wildberries, логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов ведутся на других объектах.

В Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Небо закрыто для полетов. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. Телефон экстренных служб: 112.

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