Прокуратура планирует добиться ужесточения приговора для Лерчек

Днем 31 июля гособвинитель попросил Гагаринский районный суд приговорить Валерию Чекалину к шести годам лишения свободы в колонии условно и оштрафовать ее на 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. В своем последнем слове Лерчек попросила не назначать ей штраф, поскольку у нее не осталось накоплений и недвижимости, которую можно было продать.