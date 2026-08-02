Прокуратура планирует добиться ужесточения приговора для Лерчек

Гособвинение обжалует приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которую ранее приговорили к условному сроку, штрафу и запрету администрировать сайты: в апелляции прокуратура намерена добиваться ужесточения назначенного наказания. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По данным агентства, представители надзорного ведомства попросят Мосгорсуд назначить Чекалиной шесть лет условного лишения свободы. Кроме того, они будут настаивать на увеличении срока запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.
Именно такое наказание ранее запрашивали прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина в ходе судебных прений, уточняется в публикации.
Днем 31 июля гособвинитель попросил Гагаринский районный суд приговорить Валерию Чекалину к шести годам лишения свободы в колонии условно и оштрафовать ее на 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. В своем последнем слове Лерчек попросила не назначать ей штраф, поскольку у нее не осталось накоплений и недвижимости, которую можно было продать.