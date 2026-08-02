Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять БПЛА уничтожили в небе над пятью районами Воронежской области

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Источник: АиФ Воронеж

Силы ПВО обнаружили и уничтожили девять беспилотников на территории Воронежской области в ночь на воскресенье, 2 августа. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

БПЛА сбили в небе над пятью районами региона. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью непосредственный удар беспилотников угрожал Воронежу, а также Лискинскому, Острогожскому, Бобровскому, Россошанскому, Бутурлиновскому и Богучарскому районам.

Особый режим на территории всех муниципалитетов отменили в 5:11. При этом на момент публикации в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников, объявленный в 22:12.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше