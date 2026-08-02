Девять БПЛА уничтожили в небе над пятью районами Воронежской области

Силы ПВО обнаружили и уничтожили девять беспилотников на территории Воронежской области в ночь на воскресенье, 2 августа. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА сбили в небе над пятью районами региона. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Минувшей ночью непосредственный удар беспилотников угрожал Воронежу, а также Лискинскому, Острогожскому, Бобровскому, Россошанскому, Бутурлиновскому и Богучарскому районам.
Особый режим на территории всех муниципалитетов отменили в 5:11. При этом на момент публикации в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников, объявленный в 22:12.
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