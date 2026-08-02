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Многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Саратовской области

Многоквартирный дом в Энгельсе Саратовской области получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Многоквартирный дом в Энгельсе Саратовской области получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, жертвами произошедшего стали два человека. Губернатор выразил соболезнования их близким и заявил, что семье погибших окажут всю необходимую помощь. О пострадавших не сообщается.

Бусаргин также отметил, что жителей поврежденного дома разместят во временных пунктах размещения, пока специалисты проводят обследование несущих конструкций. Кроме того, начнет работу комиссия по оценке причиненного ущерба, а на месте организуют охрану территории.

— Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь, — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Всего за ночь 2 августа над российскими регионами уничтожили 635 украинских беспилотников.

1 августа автобус с 55 пассажирами также попал под удар украинской армии в Запорожской области. В результате атаки погиб 1 человек, еще 12 получили ранения.

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