В горах Алушты шесть часов искали заблудившегося туриста

В горах Алушты мужчина заблудился ниже водопада Джурла и не смог самостоятельно выбраться из непроходимого участка. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, звонок на пульт дежурного поступил в 19:35. Однако обнаружить туриста в горах удалось спустя только шесть часов — спасательные работы осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности.