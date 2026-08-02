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В горах Алушты шесть часов искали заблудившегося туриста

Мужчина не смог выбраться с непроходимого участка.

Источник: ГУ МЧС по РК

В горах Алушты мужчина заблудился ниже водопада Джурла и не смог самостоятельно выбраться из непроходимого участка. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, звонок на пульт дежурного поступил в 19:35. Однако обнаружить туриста в горах удалось спустя только шесть часов — спасательные работы осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности.

— В 01:35 мужчину обнаружили в верховьях реки Алака на скальных полках, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Используя альпинистское снаряжение, сотрудники отряда «Крым-Спас» эвакуировали мужчину на туристическую тропу, после чего доставили его к ближайшей остановке общественного транспорта. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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