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При пожаре сгорели дом и 23 курицы под Новосибирском

Огонь уничтожил 40 квадратных метров жилья, хозяин получил ожог спины.

Источник: Om1 Новосибирск

В городе Куйбышеве Новосибирской области 1 августа произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные прибыли на место через три минуты после вызова. К тому моменту уже горела крыша. Огнеборцы справились с огнём за пять минут. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.

Огонь уничтожил дом площадью 40 квадратных метров, веранду на девять «квадратов» и надворные постройки под общей крышей площадью 60 квадратных метров. В пожаре погибли 23 курицы. Собственник получил лёгкий ожог спины, от госпитализации отказался.

За сутки в регионе потушили 21 пожар, из них пять — в жилом секторе, одного человека спасли из огня, двое получили травмы. На водоёмах одному мужчине оказали помощь, спасатели ликвидировали последствия 10 ДТП.

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