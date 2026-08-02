Житель Трехгорного отдал мошенникам более 3 млн рублей, поверив в «государственный резерв»

Житель Трехгорного (Челябинская область) отдал мошенникам более 3 млн рублей, поверив в «государственный резерв», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
С мужчиной связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы.
Они убедили потерпевшего в том, что его персональные данные скомпрометированы, а с банковского счета якобы пытались перевести деньги для финансирования противоправной деятельности.
«Для убедительности мошенники сообщили о необходимости срочно перевести все накопления в так называемый “государственный резерв” для их сохранности», — рассказали в региональном Главке МВД.
Действуя по инструкции, мужчина закрыл вклады, снял со счетов более 3 млн 300 тыс. рублей и передал их неизвестному курьеру в другом городе.
Позже аферисты потребовали еще 2 млн рублей, но получив отказ, начали угрожать. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.