Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Трехгорного отдал мошенникам более 3 млн рублей, поверив в «государственный резерв»

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Источник: dostup1.ru

Житель Трехгорного (Челябинская область) отдал мошенникам более 3 млн рублей, поверив в «государственный резерв», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С мужчиной связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы.

Они убедили потерпевшего в том, что его персональные данные скомпрометированы, а с банковского счета якобы пытались перевести деньги для финансирования противоправной деятельности.

«Для убедительности мошенники сообщили о необходимости срочно перевести все накопления в так называемый “государственный резерв” для их сохранности», — рассказали в региональном Главке МВД.

Действуя по инструкции, мужчина закрыл вклады, снял со счетов более 3 млн 300 тыс. рублей и передал их неизвестному курьеру в другом городе.

Позже аферисты потребовали еще 2 млн рублей, но получив отказ, начали угрожать. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.