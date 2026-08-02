Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев рассказал о последствиях падения обломков БПЛА в Воронежской области

После ночной атаки беспилотников в регионе зафиксирован ряд разрушений.

Источник: Аргументы и факты

Ряд разрушений зафиксировали на территории Воронежской области после налёта вражеских БПЛА в ночь на воскресенье, 2 августа.

По данным губернатора Александра Гусева, в одном из районов при падении обломков беспилотника повреждены остекление, фасад частного дома и хозпостройки. В другом муниципалитете по той же причине пострадали окна, кровля и фасад двух частных домов. Предварительно, пострадавших нет.

Всего минувшей ночью в небе над регионом сбили девять беспилотников.

UPD: Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона отменили в 9:39. Он действовал более одиннадцати часов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше