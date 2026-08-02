Гусев рассказал о последствиях падения обломков БПЛА в Воронежской области

Ряд разрушений зафиксировали на территории Воронежской области после налёта вражеских БПЛА в ночь на воскресенье, 2 августа.
По данным губернатора Александра Гусева, в одном из районов при падении обломков беспилотника повреждены остекление, фасад частного дома и хозпостройки. В другом муниципалитете по той же причине пострадали окна, кровля и фасад двух частных домов. Предварительно, пострадавших нет.
Всего минувшей ночью в небе над регионом сбили девять беспилотников.
UPD: Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона отменили в 9:39. Он действовал более одиннадцати часов.
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