Катер врезался в резиновую лодку на Амуре, есть погибший

Инцидент произошел 2 августа в районе пристани города Амурска. Лодка с пятью отдыхающими двигалась от озера Падали в сторону Амурска. По пути следования в нее врезался катер. От удара лодка опрокинулась. Один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров на берег доставило судно, проходившее мимо.