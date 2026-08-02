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Катер врезался в резиновую лодку на Амуре, есть погибший

В Хабаровском крае на реке Амур катер врезался в резиновую лодку с отдыхающими, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В Хабаровском крае на реке Амур катер врезался в резиновую лодку с отдыхающими, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Один человек погиб.

Инцидент произошел 2 августа в районе пристани города Амурска. Лодка с пятью отдыхающими двигалась от озера Падали в сторону Амурска. По пути следования в нее врезался катер. От удара лодка опрокинулась. Один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров на берег доставило судно, проходившее мимо.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося и контролирует ход доследственной проверки.

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