Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники похитили у нижегородского программиста более полумиллиона рублей

Злоумышленники использовали схему «декларирование денежных средств».

Источник: Время

44-летний программист из Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце июня жителю Советского района на протяжении нескольких часов поступали телефонные звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками военкомата и правоохранительных органов. Под предлогом декларирования денег они убедили передать им крупную сумму.

Гражданин в сумме поместил 8 150 долларов в папку чёрного цвета и передал на лестничной площадке собственного дома незнакомому мужчине. Ему причинён материальный ущерб в размере 630 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Богородска перевел деньги мошенникам при покупке билетов в театр для новой знакомой.