Мошенники похитили у нижегородского программиста более полумиллиона рублей

44-летний программист из Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В конце июня жителю Советского района на протяжении нескольких часов поступали телефонные звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками военкомата и правоохранительных органов. Под предлогом декларирования денег они убедили передать им крупную сумму.
Гражданин в сумме поместил 8 150 долларов в папку чёрного цвета и передал на лестничной площадке собственного дома незнакомому мужчине. Ему причинён материальный ущерб в размере 630 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Богородска перевел деньги мошенникам при покупке билетов в театр для новой знакомой.