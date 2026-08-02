Таксист в Уфе спас пенсионерку от мошенников

Пожилая уфимка стала жертвой многоступенчатой схемы аферистов. Всё началось с телефонного звонка: неизвестные под предлогом проверки счётчиков выманили у нее код из SMS‑сообщения. Затем в дело вступили другие злоумышленники — они представились сотрудниками банка и заявили, что счета пенсионерки якобы взломаны. Чтобы «спасти» деньги, ей нужно было срочно перевести средства на «безопасный счёт».